الحكومة توافق على زيادة الموارد المالية للمهن التمثيلية والموسيقية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة على عدد من القرارات المهمة، ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بشمول الفنانين بكافة فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، ومساعدتهم فى تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي.

تأمين مستقبل الأعضاء ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة

ووفقا لبيان مجلس الوزراء، استهدف التعديل زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات، لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، لتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة، وتعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمصر على توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، كما توفر العديد من التسهيلات للفئات المؤمن عليها وأصحاب المعاشات ومستحقي المعاش.