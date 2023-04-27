لماذا اختارت الحكومة يوم الجمعة لبدء العمل بالتوقيت الصيفي؟.. خبير يجيب

خلال ساعات قليلة يبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، والذي كان قد تم إيقافه منذ فترة، حيث من المقرر أن يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، عند منتصف ليلة الجمعة/ السبت، فبدلا من أن تكون الساعة 12 مساءً، سيتم تعديلها وتقديمها إلى 1:00 صباحاً.

وسيتم العمل بالتوقيت الجديد اعتباراً من غد الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الموافق 28 أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2023، ويتكرر ذلك كل عام.

أسباب اختيار يوم الجمعة

وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن تعديل المواعيد والعمل بالتوقيت الصيفي له أهمية كبيرة في توفير الطاقة وغيرها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن اختيار يوم الجمعة كموعد لتقديم الساعة في بداية العمل بالتوقيت الصيفي، لم يأت من فراغ، ولكن لأسباب كثيرة ومهمة.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت يوم الجمعة باعتباره يوم إجازة في الدولة في أغلب القطاعات، وهو ما يتجنب حدوث أي مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت.

فرصة 24 ساعة للمواطنين

وأوضح أن اختيار يوم إجازة لتنفيذ القرار مهم حتى تكون هناك فرصة كبيرة مدتها 24 ساعة للمواطنين، في إدراك التغيير والعمل عليه، وذلك تجنبا لحدوث أي مشكلات أو تأخيرات على العمل والمصالح الحكومية والأعمال الأساسية في حالة وجود التغير في يوم عمل طبيعي.

ولفت إلى أن أي قرارات تهم جميع المواطنين دائماً يتم اتخاذها خلال أيام العطلات الرسمية، لتفادي أي نسيان للتغير في الوقت أو أي مشكلات، مؤكدا أن هذه التغيرات تؤثر بشكل كبير على كل قطاعات الدولة.

وأوضح أن تغير الوقت للعمل بالتوقيت الصيفي يستلزم إعلان عام، كما سيتم تغير التوقيت للعمل الاقتصادي والتجاري وغيره مع الدول الأخرى.