مصدر بالسكة الحديد: لا تغيير في مواعيد القطارات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

أكد مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه لا يوجد تغيير في مواعيد قطارات السكة الحديد، بعد تغيير التوقيت الصيفي 2023 عقب قرار رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تغيير مواعيد قطارات السكة الحديد، سيكون في شهر يونيو القادم، وهذا المألوف من الهيئة كل سنة، ولكن بتغييرات طفيفة، أي تقديم أو تأخير القطارات من 5 إلى 10 دقائق.

التوقيت الصيفي 2023

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، وافقوا على عمل الدولة بالتوقيت الصيفي 2023، في الجمعة الأخيرة من أبريل، حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيانٍ له، أن تغيير التوقيت، بعد إجراء العديد من الدراسات والأبحاث المختلفة، تم ثبوت أنه قادر على توفير المزيد من العملة الصعبة، وترشيد الطاقة والكهرباء، هذا الأمر الذي جعل الدولة تمضي قدمًا في تطبيقه، خاصًة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر على العالم أجمع.