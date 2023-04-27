استشاري طاقة: تطبيق التوقيت الصيفي يوفر وقودًا بقيمة 200 مليون يورو

قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري البيئة والطاقة وتغير المناخ، إنّ تطبيق التوقيت الصيفي هدفه توفير الطاقة واستهلاك الوقود، مشيراً إلى أن الساعة التي سيتم تقديمها توفر 0.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية الكلية المستهلكة، وبالتالي توفير وقود بقيمة 200 مليون يورو، وله فوائد عظيمة على الاقتصاد القومي حتى وإن كان توفير الوقود أو الطاقة طفيفاً.

عشرات الدول تطبق التوقيت الصيفي

وأضاف استشاري البيئة والطاقة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عشرات الدول تطبق التوقيت الصيفي والشتوي نظرا لأهميته الكبرى على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن أنه تناسب مع تغيرات فصول السنة ليحقق الفاعلية الاقتصادية، إلى جانب تأثيره الإيجابي على نشاط المواطنين.

سبب تقديم الساعة

وأوضح «عزيز»، أن الهدف من تقديم الساعة هو اختلاف توقيت موعد شروق الشمس سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ففي الشتاء تشرق الشمس في السابعة صباحا: «بحلول الساعة 8 صباحا في فصل الصيف يكون مر على الشروق مدة طويلة»، لافتا إلى أن تطبيق التوقيت الصيفي له العديد من الآثار الإيجابية على كل الصعد وعلى رأسها الصعيد الاقتصادي.