النمسا تحث الأطراف المتحاربة في السودان على إلقاء السلاح ووقف إراقة الدماء

حثّ وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، اليوم، الجانبين في السودان، على إلقاء أسلحتهما على الفور ومنع المزيد من إراقة الدماء.

ووصف وزير الخارجية في تصريحات له اليوم الثلاثاء، القتال، بأنّه كارثة إنسانية، والحرب الأهلية التي تلوح في الأفق لديها القدرة على اجتياح المنطقة بأكملها، مشيرا الى أنّ شعب السودان يستحق بالفعل مستقبلا ديمقراطيا.

وحول الوضع في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية النمساوي، مجددًا، تضامن أوروبا الذي لا ينفصم مع أوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس، كما شدد على التزام النمسا بتقديم المساعدات اللازمة، حيث قدّمت مساعدات إنسانية بقيمة 130 مليون يورو لأوكرانيا والدول المجاورة لها، كما تعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفرد في الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية النمساوي، شارك أمس في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، في لوكسمبورج، والذي ركز على قضايا القتال العنيف في السودان، والأزمة الروسية الأوكرانية، وانعكاساتها العالمية والوضع في إيران.