رئيسا النمسا وبولندا يبحثان دعم العلاقات الثنائية الجمعة المقبلة

يبحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، يوم الجمعة المقبل، مع نظيره رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى فيينا، سبل دعم العلاقات الثنائية وتعزيز العمل الأوروبي المشترك.

وقال بيان لقصر هوفبورج الرئاسي، اليوم، إنّ الرئيس البولندي سيجري أيضًا خلال الزيارة محادثات مع المستشار كارل نيهمر ورئيس المجلس الوطني «البرلمان» فولفجانج سوبوتكا.

بيان لرئيسي النمسا وبولندا

وذكر البيان أنّ الرئيسين النمساوي والبولندى سيعقدان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، ومن المرجح أن تكون قضايا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية وسبل دعم أوكرانيا في مواجهة التحرك الروسي محور المحادثات النمساوية البولندية.