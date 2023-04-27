«نيهامر»: سوق العمل النمساوي يرغب في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمصر

قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إنّ سوق العمل النمساوي يرغب في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمصر، لافتا إلى أن مصر تحتض 60 مليون شاب وفتاة، وإذا كان الأمر يتعلق بتقديم نموذج لإعاقة استغلال البشر من خلال منظمات الجريمة المنظمة، وبالتالي فإن مصر والنمسا يمكن أن يسيرا معا طريقا جيدا للتعاون في هذا الصدد.

وأضاف المستشار النمساوي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، أن مصر حجرا راسخا في شمال أفريقيا فيما يخص الاستقرار والأمن، وتحيطها أزمات في دول الجوار مثل السودان، ونرى في مصر شريك مهم للغاية في تحقيق الاستقرار بمحيطها الإفريقي.

وتابع: «سأكون سعيد للغاية باستقبال الرئيس السيسي في النمسا قريبا، وشكرا مرة أخرى على حسن الضيافة».