بالطبل والمزمار البلدي.. سياح هولندا يحتفلون بيومهم الوطني على شواطئ مرسى علم

احتفلت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، باليوم الوطني الهولندي الذي يتزامن الاحتفال به، في السابع والعشرين من شهر أبريل من كل عام، بمشاركة السائحين الهولنديين على أنغام الطبل والمزمار البلدي، حاملين أعلام هولندا.

جاء ذلك وسط جو ترفيهي من الفرحة والسعادة، بمشاركة الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من الدول الأوروبية، وعدد من العاملين بالقطاع السياحي.

سياح مرسى علم على الشواطئ

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، المنظم للاحتفال، أن الفنادق حرصت على الاحتفال باليوم الوطني الهولندي، الذي يتزامن اليوم السابع والعشرين من شهر أبريل، بمشاركة السياح الهولنديين، حيث ارتدوا «تيشيرت» بألوان علم هولندا، حاملين أعلام بلادهم، وسط الرقص والأغنيات على أنغام الربابة والمزمار البلدي والتنورة وسط أجواء رائعة.

اليوم الوطني الهولندي

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز تورتة كبيرة تصل إلى 3 أمتار احتفالا بذكرى اليوم الوطني الهولندي، الذي تحرص الفنادق والمنتجعات السياحية على الاحتفال به كل عام، بمشاركة السائحين الهولنديين، بهدف مشاركة السياح أعيادهم ومناسبتهم الوطنية، بغرض تشجيع السياحة على شواطئ مرسى علم.

يذكر أن الاحتفال باليوم الوطني الهولندي، هو عيد وطني في هولندا، وهو احتفال بعيد ميلاد الملكية الهولندية، إذ كانت تحتفل به في 30 أبريل، وبعد تنصيب الملك فيليم ألكسندر، أصبح الاحتفال يوم الملك هو 27 من شهر أبريل.