مطار مرسى علم يستقبل 8 آلاف سائح اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت 41 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 10 دول أوربية، تقل حوالي 8 آلاف سائح حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ الوطن استعدادات مطار مرسي علم الدولي لاستقبال حوالي 8 آلاف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة من المقرر وصولهم اليوم السبت على متن 41 رحلة طيران قادمة من مطارات 10 دول أوربية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وفرنسا و ليتوانيا والنمسا ورومانيا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين اليوم السبت على متن 41 رحلة طيران، وذلك ضمن 140‪ رحلة طيران من المقرر وصولهم الأسبوع الجاري، مؤكدًا في تصريحات لـ الوطن أنه أعلى معدل وصول رحلات أسبوعيا منذ سنوات، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد حيث أصبحت مرسي علم وجهة سياحية مفضلة لدي سياح العالم