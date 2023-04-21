مطار مرسى علم يستقبل 30 ألف سائح على متن 153 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسي الدولي ما يقرب من 30 ألف سائح من المقرر وصولهم على متن 153‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسي علم يستقبل آلاف السائحين

كشف مصدر ملحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استعدادات مطار مرسى علم لاستقبال 153‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 13 دولة أوربية، من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات

فنادق مرسى علم تستقبل 30 ألف سائح

وأكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن مطار مرسى علم يشهد استقبال أعلى معدل رحلات أسبوعيا بعدد 153‪ تقل حوالي 30 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة من 13 دولة، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا، والتشكيك وهولندا، وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج، وليتوانيا وسويسرا و فرنسا سلوفاكيا

فنادق مرسى علم في العيد

وأشار «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى ارتفاع التدفق السياحي لحركة السياحة الداخلية إلى فنادق مرسي علم في العيد و تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الخارجية من دول أوربية، لافتاً إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت إلى 90 % وهو اعلي معدل منذ مطلع العام الجاري.