السياح يشاركون في «مهرجان البطيخ» على شواطئ مرسى علم (صور)

احتفل عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية ببدء موسم البطيخ بمهرجان على شواطئ مرسى علم بمشاركة الآلاف من السياح الأجانب من نزلاء الفنادق من جنسيات مختلفة باستخدام كميات كبيرة من البطيخ بهدف الترفيه وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

مهرجان البطيخ على شواطئ مرسى علم

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان البطيخ على شواطئ مرسي علم أن الفنادق والمنتجعات السياحية حرصت على الاحتفال بمشاركة السياح الأجانب ببدء موسم البطيخ على الشواطئ تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة وتوافد الآلاف من السائحين الأجانب على شواطئ مرسى علم.

انتعاش السياحة بشواطئ مرسى علم

وأضاف عثمان أنه يتم على المهرجانات بصفة أسبوعية بغرض ترفيهي وإدخال البهجة والسرور على السائحين وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى منتجعات مرسى علم من مختلف الجنسيات الأجنبية على رأسهم السياح الألمان والتشيك والبولنديين والإيطاليين.

كميات كبيرة من البطيخ على شواطئ مرسى علم

وأشار الشيف أحمد صالح شيف عمومي بأحد الفنادق السياحية في تصريحات لـ «الوطن» إلى أنه تم استخدام كميات كبيرة من البطيخ بمشاركة أكثر من 7 شيفات وتم تقطيع البطيخ أجزاء وعمل أشكال من القطع وتم عمل عصير البطيخ بالإضافة إلى عصائر طازجة الفواكه، لافتًا إلى أن السياح عبروا عن إعجابهم وتفاعلوا مع فعاليات المهرجان على أنغام الموسيقى والرقص وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

فوائد البطيخ

وأكد أحمد شوقي خبير التغذية ومدير أحد المستشفيات على أهمية البطيخ تزامناً مع بدء موسم الصيف حيث يحتوي على نسبة عالية من السوائل لأنه يحتوي على أكثر من 90% ماء لذا فهو وسيلة جيدة للبقاء رطباً في حرارة الصيف وتناوله في فصل الصيف يبقيك رطباً ويحمي من الجفاف

وأضاف أنه مهم أيضاً لوظيفة الجهاز العصبي وتناوله قبل الأكل يساعد في تخفيض السعرات الحرارية كما أنه مفيد لأمراض القلب و يقلل من مستويات الكوليسترول.