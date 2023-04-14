مطار مرسى علم يستقبل 140 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 140 رحلة طيران سياحية تقل على متنها قرابة 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا، وذلك الأسبوع المقبل، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جداول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم تبين وصول 140 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية، بينها 3 رحلات على خطوط مصر للطيران، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل، وحتى نهاية الأسبوع.

استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال السياح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال حوالي 30 ألف سائح الأسبوع المقبل من 12 دولة أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وليتوانيا وورومانيا وفرنسا

أعلى معدل رحلات أسبوعيا

وأكد «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع معدلات حركة وصول الرحلات الأسبوعية منذ مطلع العام الجاري بعدد 140 رحلة طيران، وهو أعلى معدل رحلات أسبوعي تشهده مرسى علم، لافتا إلى أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة ومقصد لسياح أوروبا.