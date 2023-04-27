رئيس جامعة سوهاج يشهد بدء موسم حصاد القمح بمزرعة الكوثر

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بدء موسم حصاد القمح بمزرعة الكوثر، يرافقه الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن كلية الزراعة تلعب دور ريادي متميز في التنمية الزراعية وفي المشروعات البحثية التنموية بكافة مجالاتها، كما تحرص على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي لها من خلال المشاركة فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية وأهمها القمح، بالإضافة إلى استحداث نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج المحلى، وحل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي من خلال نشر البحوث العلمية وتعميمها في شتي المجالات الزراعية.

موسم الحصاد بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور خلف همام، أن موسم الحصاد بدأ بمساحة 42 فدان تقاوي من نوعية سدس 12 وجميز 11 موزعة على 18 فدانا بمزرعة الكوثر، و24 فدانا بمقر مزرعة الكوامل بمدينة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى 17 فدان شعير بمزرعة الكوثر، مشيراً إلى أنه تم انتقاء سلالات جديدة ومتميزة من تقاوي سدس 12.

إنتاج مزارع جامعة سوهاج

وأوضح أنه يتم بيع إنتاج المزارع للمزارعين بالمحافظة، وذلك بهدف استزراعها وزيادة الإنتاجية، حيث تتميز تلك التقاوي بجودتها العالية ومقاومتها للحرارة وتحملها للعطش والجفاف الشديد الذى تختص به محافظات الصعيد، وذلك في ظل التغيرات المناخية الجديدة، وتطبيقًا لإستراتيجية محافظة سوهاج للتغيرات المناخية 2050