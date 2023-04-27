كشف حقيقة ادعاء سيدة بتعدي شخص على الكلاب الضالة

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو تداول عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا تضرر إحدى السيدات، من تعدي أحد الأشخاص على الكلاب الضالة بالشارع، وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر مقطع الفيديو «إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة»، وتبين تحريرها محضر ضد «أحد الأشخاص- مقيم بالعنوان ذاته» لتعديه عليها بالسب والشتم، وإدعائها «على غير الحقيقة» إطلاقه أعيرة نارية على الكلاب الضالة.

عقب تقنين الإجراءات، تم التوصل للمشكو في حقه، وبسؤاله أفاد بوجود خلافات سابقة بينه وبين الشاكية، لقيامها بوضع الطعام للكلاب الضالة أسفل العقار محل سكنه، ما أدى إلى تجمعهم أمام العقار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.