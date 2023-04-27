محمد رمضان يصل شيكاغو بصحبة أسرته لإحياء حفل غنائي: «نجاح هيهز أمريكا»

وصل الفنان محمد رمضان، منذ قليل، إلى ولاية شيكاغو الأمريكية، بصحبة أسرته، لإحياء حفل غنائي هناك، ونشر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صوره في المطار.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: «بمجرد وصولي إلى شيكاغو، متشوق جدا لأول جولاتي الغنائية في أمريكا، ثقة في الله نجاح عربي هيهز أمريكا».

فيلم «هارلي»

ويُعرض حاليا لمحمد رمضان فيلم هارلي، والذي احتل المركز الأول في قائمة الإيرادات خلال أيام عيد الفطر المبارك بـ25 مليون جنيه، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.