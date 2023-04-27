45 سيدة أعمال يونانية يقضين إجازاتهن السنوية بالمدن السياحية المصرية

أكدت وزارة السياحة والآثار، إن النادي الدولي للسيدات باليونان اختار مصر كوجهة سياحية لقضاء عضواته إجازتهن السنوية لهذا العام.

وقالت نسرين عثمانلي، مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، إن أعضاء النادي وصلن مساء أمس إلى مطار القاهرة، لقضاء إجازاتهن السنوية بالمدن السياحية المصرية.

ولفتت «عثمانلي» إلى أنه تم الترحيب بالوفد من قبل مكتب وزارة السياحة والآثار بالمطار فور وصوله، كما تم تقديم باقات الورود والهدايا التذكارية والنشرات والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري لكل عضوات النادي القادمات من اليونان.

استمرار إجازة عضوات نادي السيدات حتى 2 مايو

وأضافت مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة، فى تصريحات صحفية اليوم، أن زيارة عضوات نادي السيدات اليونانى لمصر ستستمر حتى يوم 2 مايو المقبل، وأنهن سيزرن عددًا من المقاصد السياحية والأثرية في القاهرة والأقصر وأسوان، للتعرف على المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد المصري.

الوفد اليونانى يضم 45 سيدة أعمال

وأشارت «عثمانلي» إلى أن الوفد يضم 45 سيدة من السياسيين وزوجات السفراء ورؤساء بنوك والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية وكبار الشخصيات وسيدات الأعمال، لافتة إلى أن اختيار النادي لمصر لتكون الوجهة السياحية لعضواته لقضاء إجازتهن السنوية هذا العام تعكس مدى ثقتهم في المقصد السياحي المصري، وحرصهن على الاستمتاع بمقوماته، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المواقع الأثرية المختلفة.

يشار إلى أن النادى الدولى للسيدات هو منظمة دولية، لديها العديد من الفروع فى مختلف دول العالم.