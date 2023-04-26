غرفة السياحة: السعودية الأولى عربيا في إرسال السياح لمصر خلال عيد الفطر

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية خلال إجازات عيد الفطركانت جيدة للغاية، لافتا إلى أن السياح العرب تسببوا فى وصول نسب إشغال العديد من فنادق القاهرة الكبرى، خاصة الموجودة بوسط البلد وعلى كورنيش النيل إلى نحو 100%، لافتا إلى أن السعودية كانت أكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

نسب إشغال فنادق القاهرة ستظل على تلك المعدلات حتى يوم الأحد المقبل

وأضاف فاروق، لـ«الوطن»، أن نسب إشغال فنادق القاهرة ستظل على تلك المعدلات حتى يوم الأحد المقبل ثم تبدأ الانخفاض التدريجي إلى أن تصل إلى ذروة الإشغال بداية من شهر يونيو المقبل والذي تكون فيه إجازات العام الدراسي بالدول العربية ولاسيما الخليجية قد بدأت بالفعل، موضحا أن غالبية السياح العرب الوافدين لمصر يفضلون الإقامة بفنادق القاهرة والجيزة، فيما يفضل البعض منهم السفر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.

السياح العرب يمثلون أكثر من 20% من إجمالي السياح الوافدين لمصر سنويا

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون عدد السياح العرب الوافدين لمصر خلال عام 2023 أعلى من الذى زاروها العام الماضي وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، وطبقا لحجم الطلب المتزايد على زيارة مصر من الدول العربية، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق العربية تمثل أكثر من 20% من إجمالي الحركة التى تستقبلها مصر سنويا.