«غرفة السياحة»: 15 ألف زائر لمعبد أبو سمبل خلال أسبوع

قال خيري محمد علي، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة إلى أسوان جيدة جدا حاليا، لافتا إلى أنه بداية الخميس الماضي وحتى اليوم، استقبل معبد أبو سمبل بأسوان نحو 15 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان تتجاوز الـ 90%

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان تتجاوز حاجز الـ 90%، بينما تبلغ نسب إشغال الفنادق الثابتة بأسوان نحو 80%، موضحا أن تلك النسب جيدة جدا بالقياس بالارتفاع النسبي في درجات الحرارة بمدن الصعيد حاليا.

وكشف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان عن أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان يتجاوز الـ 160 فندقا، وهو من أعلى نسب التشغيل التي سجلتها الفنادق العائمة خلال العامين الماضيين، لافتا إلى أن عدد الفنادق العاملة حاليا سيسير بهذا المعدل حتى منتصف الشهر المقبل.

الموسم السياحي الصيفي المقبل

وأوضح أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، من المتوقع أن تكون الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال الموسم الصيفي المقبل أعلى من نظيرتها العام الماضي، لافتا إلى أن فصل الصيف المقبل سيشهد تسيير العديد من الدول كإسبانيا وفرنسا وأمريكا والصين والهند رحلات إلى مدن الصعيد السياحية.