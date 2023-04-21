«غرفة السياحة»: فنادق القاهرة «كاملة العدد» في عيد الفطر

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فنادق القاهرة الكبرى رفعت شعار كاملة العدد خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذا بسبب قدوم أعداد جيدة من السياح العرب لقضاء تلك الإجازات بمصر.

ارتفاع نسب إشغال فنادق شرم الشيخ

وأضاف لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية سترفع أيضا من نسب إشغال فنادق شرم الشيخ، لاسيما مع وجود خطوط طيران مباشرة بين بعض المدن العربية وشرم الشيخ كما هو الحال بخط الرياض - شرم الشيخ وجدة -شرم الشيخ.

الدول العربية الأكثر إرسالا للسياح إلى مصر خلال العيد

وأشار إلى أن السعودية احتلت المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال إجازات عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هناك تواجد جيد أيضا لسياح الإمارات والكويت بمصر خلال تلك الفترة، موضحا أن هناك أيضا عدد لابأس به من السياح الليبيين الذين يحرصون على قضاء تلك الإجازة بمصر.

وطالب رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة بالعمل على تجويد الخدمة المقدمة للسياح بالفنادق وعدم استغلال زيادة نسبة الطلب على زيارة مصر حاليا في المطالبة برفع سعر الغرف الفندقية، مشيرا إلى أنه بتحسن بعض الأمور البسيطة يمكننا مضاعفة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر.