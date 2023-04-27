حريق يلتهم منزل في الضبعة بمطروح ووفاة طفل

نشب، منذ قليل، حريق هائل في أحد المنازل بمنطقة العزبة القبلية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح بسبب انفجار في أسطوانة أنبوبة بوتاجاز مما أدى إلى تفحم جسم طفل في الخامسة من عمره ووفاته في الحال، مع وجود خسائر في محتويات المنزل.

اندلاع حريق بمنزل في الضبعة

تلقي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اليوم الخميس، بنشوب حريق داخل سور منزل أحد أهالي مدينة الضبعة، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة الطفل يوسف علي ذكي 5 سنوات من أبناء الضبعة، وجرى نقلة جثة هامدة متفحمة من موقع الحريق إلى مستشفى الضبعة المركزي، وجرى وضع الجثة في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة شرق محافظة مطروح إلي موقع الحريق وجاري المعاينة والفحص للتعرف على أسباب اندلاع الحريق والكشف عن ملابسات، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.