السيطرة على حريق داخل حظيرتين لتربية المواشي والدواجن بالغربية (صور)

شهدت عزبة مصباح، التابعة إلى قرية أبشواي الملق، بمركز ومدينة قطور، بمحافظة الغربية، حريقاً هائلا داخل حظيرتين لتربية المواشي والطيور، أسفر عن التهام محتويات الحظيرتين دون حدوث خسائر في الأرواح أو نفوق رؤوس ماشية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق ووجود شبهة جنائية من عدمه.

إخطارا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن نشوب حريق في عزبة مصباح، التابعة إلى قرية أبشواي الملق، بمركز ومدينة قطور، وتم على الفور الدفع بسيارتين مطافئ للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

تفاصيل الحريق تبين من التحريات الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة قطور، أن الحريق داخل حظيرتين لتربية المواشي والدواجن، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وعدم وجود إصابات بشرية أو نفوق في رؤوس الماشية، والتهام النيران محتويات الحظيرتين بالكامل.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت ندب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة ملابسات الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات ووجود شبهة جنائية في الحريق من عدمه.