السيطرة على حريق بمنطقة زراعية بجوار مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية

شب حريق مساء اليوم في منطقة زراعية بجوار مستشفى مركز التل الكبير المركزي مما تسبب في تصاعد الأدخنة بشكل كبير في نطاق المستشفى والشوارع الرئيسية.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في منطقة مليئة بالهيش والبوص خلف مستشفى التل الكبير المركزي دون خسائر بشرية وانتقال قوات الشرطة.

انتقال الحماية المدنية

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية بانتقال سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق لسرعة التعامل معه، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية بالتل الكبير إلى مكان الحريق.

وقالت المصادر الأمنية والطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات في الحريق، وتمت السيطرة عليه، ونجحت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة التل الكبير من السيطرة عليه.

السيطرة على حريق في مزرعة دواجن بمدينة القنطرة

وسيطرت الحماية المدنية على حريق هائل شب في مزرعة للدواجن لدائرة مركز القنطرة غرب في عزبة الزقازيق التابعة قرية الرياح مركز ومدينة القنطرة غرب.

وقال شهود العيان إنهم شاهدوا ارتفاع ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المزرعة، فأبلغو على الفور قوات النجدة والحماية المدنية.