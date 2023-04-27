8 نصائح مهمة حال نشوب حريق بمراكب الصيد في عرض البحر.. اعرفها

حذر حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، من ضرورة عدم إقلاع مراكب الصيد، العاملة بمياه البحر الأبيض المتوسط، إلا بعد اتخاذ إجراءات السلامة والأمان البحرية، خاصة مع قدوم فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة ماكينات مراكب الصيد، وحدوث حرائق ببعضها.

8 نصائح مهمة حال نشوب حريق بمراكب الصيد

أوضح «شرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال نشوب حريق داخل أي من مركب الصيد العاملة في مياه البحر الأبيض المتوسط، يجب اتباع التالي:

- ارتداء سترات النجاة، والخوذات والملابس المناسبة، والأحذية، والقفازات، والنظارات الشمسية.

- ضرورة حمل كمية كافية من ماء الشرب، والمواد الغذائية بمركب الصيد.

- يجب أن يكون على ظهر كل المركب جهاز إغاثة، علاوة على حقيبة إسعافات أولية وطفاية حريق.

- يجب أن يكون موجود سكين أمان، وأغطية للوقاية الحرارية.

- التأكد من وجود إشارات الاستغاثة، بما يشمل على الأقل شعلتين محمولتين باليد.

- كما يحب التأكد من وجود حبل، وصافرة، ومرآة.

- قوارب نجاة، وبدلة غطس لكل شخص على متن المركب.

- كما تعد إشارات دخان الطوارئ، وصبغة مصباح الطوارئ الفلورسنت، مواد طوارئ مهمة.

61 ألف صياد في كفر الشيخ وسواحل البرلس

أشار إلى أن سواحل محافظة كفر الشيخ، المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط، التي يبلغ طولها 118 كيلومترا، إذ تعد أطول سواحل مطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي جعل نحو 61 ألف يمهتنون مهنة الصيد، كعمل أساسي لهم يترزقون منه.