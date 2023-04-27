إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق محلين تجاريين بمنيا القمح 

أصيب 3 أشخاص باختناق في حريق نشب في محلين تجاريين بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بإصابة 3 في حريق محلين

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بنشوب حريق في محليين تجاريين أسفل عمارة كائنة في شارع الحدادين بمدينة منيا القمح.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات أطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

إصابة 3 أشخاص باختناقات وتم نقلهم إلى مستشفى منيا

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص باختناقات وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما أسفر الحريق عن حدوث تلفيات بالمحلين والتهام النيران كميات من البضائع، وتمت السيطرة على الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.