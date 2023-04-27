القوات البحرية تنقذ مستقلي لنش سياحي بنطاق قاعدة البحر الأحمر

تمكنت القوات البحرية، من إخلاء وإنقاذ لنش سياحي على متنه 37 فردا من جنسيات مختلفة بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، بعد أن تعرض اللنش للغرق.

ووردت إشارة استغاثة من اللنش الذي يستقله 14 إنجليزيا، و3 ألمان و4 أفراد بلجيكيين، و3 أسبانيين وأيرلندي، وفرد سويسري، و8 مصريين «طاقم اللنش»، و3 أفراد مصريين غطاس.

وعلى الفور، صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، بدفع لنش مرور ساحلي لتقديم المعاونة والإنقاذ، ونجح في إنقاذ مستقلي اللنش السياحي بالكامل، وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة فور الوصول إلى الرصيف الحربي.

يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كل الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية.