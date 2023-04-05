مسلسل علاقة مشروعة.. البحث عن قاتل بثينة بعد طلاقها من عمرو

تطورات كبيرة شهدتها الحلقات الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، والتي أحدث تفاعل كبير من قبل جمهور ومتابعي العمل الدرامي، خاصة بعد طلاق «عمرو وبثينة»، ثم قتلها، لتبدأ التخمينات من قبل البعض والتوقعات لأحداث الحلقة الـ14 اليوم، خاصة بعد الأشياء الذي اكتشفها قبل وفاتها، إذ تدور الاتهامات حول الكثير من الأشخاص حتى يتم معرفة أسرار اللغز اليوم.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

وشهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، تطورات غيّرت مجرى الأحداث، بعد طلاق «عمرو وبثينة» وقتل الأخيرة، ليظل السؤال الذي يدور في الأذهان من الجمهور هو من قتل بثنية؟، هل مراد مكرم، الذي كان زوجها، أم «عمرو»، وهو ما يتضح خلال أحداث الحلقة الـ14 اليوم.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 الذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 14 قبل الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة، الليلة على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.