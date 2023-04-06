مواعيد مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان 2023 بطولة ياسر جلال

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة على dmc في رمضان الحلقة 15 والأخيرة بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، إذ استحوذ على اهتمام المتابعين منذ بدء عرضه في السباق الرمضاني لعام 2023، ويُعرض على قناتي الحياة وdmc، وقد بدأت الأحداث تنكشف منذ الحلقة 11 بعد معرفة ابن ياسر جلال قصة زواجه من «بثينة»، ومن ثم طلاقها منه وقتلها، ليتغير مسار العمل ككل.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال

يشارك الفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2023، والفنانة مي عمر، وداليا مصطفى، من خلال مسلسل علاقة مشروعة، إذ يتزوج على الثانية دون علمها، ويحاول إخفاء الحقيقة عن زوجته وشقيقها كونه كان طليق زوجته الثانية، في إطار رومانسي وتشويقي، خاصة بعد طلاق بثينة وعمرو، ثم قتلها.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر، وداليا مصطفى، والمشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023 الذي يُعرض على قناتين مختلفتين في شهر رمضان، وتردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة، كما يلي:

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة DMC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 15

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 15 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة الساعة 9.30 مساءً، وعلى قناة DMC، الساعة 11.30 مساءً.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، ومي عمر، ومراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.