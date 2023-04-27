هشام خرما يقود العرض الافتتاحي في كأس العالم للجمباز (صور)

شارك المؤلف الموسيقي هشام خرما، في افتتاحية كأس العالم للجمباز، وعزف مقطوعة موسيقية ألفها خصيصًا لهذا العرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به، وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، بحضور رئيس الاتحاد المصري للجمباز الدكتور إيهاب أمين، وستعزف موسيقى هشام خرما أيضًا أثناء تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف.

كما انطلق مؤخرًا لهشام خرما فيلم يوم 13 في دور العرض المصرية، الذي ألّف موسيقاه التصويرية، وهو أول فيلم عربي روائي يُعرض بتقنية 3D في العالم، وتجاوزت إيراداته 12 مليون جنيه في أسبوع عرضه الأول، من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، تأليف وإخراج وائل عبد الله.

عن هشام خرما

هشام خرما موسيقار ومنتج، ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورج ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضاً.

شغف خرما الأساسي يتمثل في خلق موسيقى مُلهِمة وراقية، تمزج بين كل الأصوات والأشكال في هذا العالم، هذا بالإضافة إلى الميل نحو التجريب وكسر المألوف عبر استكشاف أصوات جديدة والتعاون مع موسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

في 2016، بدأ خرما في إحياء الحفلات الموسيقية، التي يصنفها الخبراء دائماً ضمن الطراز العالمي عبر موسيقى غامرة حنونة تمس الروح.

أوركسترا خرما أحيت العديد من الفعاليات الدولية المهمة في مواقع أثرية وتاريخية مثل الأهرامات والقلعة بالقاهرة، ومانشن هاوس في لندن وغير ذلك.

أطلق العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التي كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعًا حين إطلاقها، أول ألبوماته الرسمية First Voyage (الرحلة الأولى) بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقار العالمي الفائز بالجرامي ياني، وشان أتيلا.