إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم توك توك بسيارة في كفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي، على طريق «قلين - دسوق»، بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.

تفاصيل الحادث

تلقت غرف العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة، وإسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بإصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، لتصادم بين توك توك بسيارة ملاكي، على طريق «قلين - دسوق»، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لتلقى الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين

وتبين من دفاتر المستشفى إصابة كل من عبد الرحمن شوقي عطية، 49 سنة، من مركز قلين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد الحي تراب، 29 سنة، من مركز قلين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الجواد أحمد فرج، 53 سنة، من قرية شباس الشهداء، بمركز دسوق، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى حسني يوسف، 28 سنة، من قرية شباس الشهداء، بمركز دسوق، بجرح قطعي بالرأس، وجميع الحالات بالاستقبال تحت الملاحظة والعلاج.