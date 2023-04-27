إصابة شخصين في حادث تصادم ملاكي بعمود إنارة بالفيوم

أصيب شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وكسور وجروح، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة الذي وقع على طريق طامية/ الفيوم، صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانحرفت واصطدمت بالعمود وأصيب مستقلوها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة على طريق طامية/ الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ تصادم سيارة ملاكي على طريق طامية/ محافظة الفيوم، إصابة شقيقين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهم كل من:

يوسف عبد الجواد سيد، 17 سنة.

فوزية عبد الجواد، 19 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.