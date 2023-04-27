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مصرع طبيب في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

كتب:

رجب آدم
02:19 م | الخميس 27 أبريل 2023
حادث قنا

حادث قنا

لقي طبيب مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل، بالطريق الصحراوي الغربي الواصل بين نجع حمادي في قنا.

انقلاب سيارة ملاكي بقنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع طبيب بشري ، في تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، بالقرب من المزرعة اليابانية بالطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي- قنا.

جار إعداد تقرير مفصل حول الواقعة

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر الحادث عن مصرع، الدكتور محمد عبد الناصر، طبيب أوعية دموية، وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وجرى رفع أثار الحادث، وجار إعداد تقرير مفصل حول الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الطبيب.

 

 

 

 

 

 

 

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بقلم رجب آدم