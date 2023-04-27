هل يؤثر التوقيت الصيفي على مواعيد امتحانات النقل والثانوية العامة 2023؟

رسميا يطبق التوقيت الصيفي الجديد 2023 خلال ساعات الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري، وحتي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر من نفس العام، حيث أن العمل بالتوقيت الصيفي يجعل الساعة تتقدم بنحو 60 دقيقة يعني أنه فور وصول الساعة إلى 12 مساء اليوم الخميس، تصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تنفيذ التوقيت الصيفي، ويتساءل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة عن هل هناك تغير في مواعيد الامتحانات بعد التوقيت الصيفي أم لا.

تأثير تفعيل التوقيت على مواعيد الامتحانات

وأكدت مديريات التربية والتعليم على مستوي الجمهورية، أن مواعيد الامتحانات في النقل والشهادات مستمرة كما تم الإعلان عنها لاحقا، كما أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أن مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية 2023 في مواعيدها بعد بدء تفعيل التوقيت الصيفي الجديد والذي يتم تطبيقه خلال ساعات.

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تفعيل التوقيت الصيفي لا يؤثر على مواعيد امتحانات النقل أو الشهادة في المراحل المختلفة، مؤكدا أنه تمت مراعاة التوقيت الجديد في وضع توقيت الامتحانات لجميع المراحل، موضحاً أن المواعيد ثابتة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

موعد الامتحانات بعد التوقيت الصيفي

وتبدأ امتحانات النقل في جميع المراحل الدراسية على مستوى الجمهورية بداية من شهر مايو المقبل وتختلف بدايتها من محافظة إلى أخرى ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى وفق جدول كل امتحان، ولا تغير في المواعيد بعد تفعيل التوقيت الصيفي وتبقى المواعيد كما هي.

موعد امتحانات الشهادة الثانوية بعد التوقيت الصيفي

وحول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023، تبدأ في يوم 12 من يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ويكون بعد تفعيل التوقيت الصيفي كما هو في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي الامتحانات في يوم الخميس الموافق 13 يوليو، بالمواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم بدون أي تعديل بعد تفعيل التوقيت الصيفي.