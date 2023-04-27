موعد انطلاق أول وآخر قطار من القاهرة إلى الصعيد بعد تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بدء العمل بالتوقيت الصيفي 2023، اعتبارا من ليلة اليوم الخميس، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، عندما تصل إلى الساعة 24، فتصبح الساعة 1:00 صباحا.

وقالت هيئة سكك حديد مصر، في بيان صادر عنها، إنه يجرى استمرار مسير القطارات بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة عن مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة.

أول قطار ينطلق بعد تطبيق التوقيت الصيفي

وبذلك يكون أول قطار ينطلق من محطة مصر إلى الصعيد بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023 هو قطار 1902 مكيف، «القاهرة- أسوان»، قيام الساعة 00.20 مساءًا، أي بعد «ثلث» ساعة من تطبيق التوقيت الصيفي.

آخر قطار ينطلق بعد تطبيق التوقيت الصيفي

بينما يكون آخر قطار ينطلق من محطة مصر إلى الصعيد بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023 هو قطار 890 مكيف «القاهرة - سوهاج»، قيام الساعة 23.30 مساء، أي قبل تطبيق التوقيت بنصف ساعة، وفقا لمواعيد القطارات المعلنة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

لا يوجد تغيير في مواعيد القطارات

وفي وقت سابق أكد مصدرمصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه لا يوجد تغيير في مواعيد قطارات السكة الحديد، بعد تغيير التوقيت الصيفي، لافتًا إلى أن تغيير مواعيد قطارات السكة الحديد، سيكون في شهر يونيو القادم، كما هو معتاد من الهيئة، موضحا أنه سوف تكون تغييرات طفيفة من 5 إلى 10 دقائق.

العمل بالتوقيت الصفي 2023

وكان مجلس النواب وافق على العمل بالتوقيت الصيفى بعد عرضه من قبل مجلس الوزراء، ليجري العمل به هذا العام بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، لكونه يسهم في ترشيد الكهرباء والطاقة وتوفير المزيد من العملة الصعبة، خاصًة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر على العالم أجمع.