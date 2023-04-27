كيف تضبط ساعتك البيولوجية قبل تطبيق التوقيت الصيفي؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي، والذي أعلن مجلس الوزراء عودة العمل به وتطبيقه بداية من ليلة الخميس الموافق 28 أبريل، إذ يتم تتغير الساعة من 12 وتقديمها إلى الساعة الواحدة.

تطبيق التوقيت الصيفي

ويترتب على تغيير التوقيت الصيفي، طول ساعات النهار مقارنة بالليل؛ الأمر الذي قد يسبب في بدايته خللًا بالساعة البيولوجية في الجسم، وتغيير عدد ساعات النوم لدى بعض الأشخاص.

كيفية ضبط الساعة البيولوجية

وحول هذا الأمر وكيفية ضبط الساعة البيولوجية للجسم، قال الدكتور ياسر عبدالله طبيب المخ والأعصاب، إن الجسم يحتاج إلى أسبوع كامل للتكيف مع التوقيت الصيفي.

ونصح «عبدالله»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، من يرغبون في ضبط الساعة البيولوجية، بالذهاب إلى النوم بدري عن موعدك المعتاد عليه على الأيام الماضية، وضبط المنبه على وقت العمل والمقاومة بعدم أخذ غفلة في نصف اليوم حتى تنام باكرا وتأخذ قدر كافي من النوم وتعتاد على المواعيد الجديدة.

ونصح طبيب المخ والأعصاب، بتناول وجبة العشاء مبكرًا، قبل النوم بـ3 ساعات وتجنب تناول الشاي والقهوة في المساء، وبداية اليوم يجب الحرص على التعرض لأشعة الشمس كونها تساعد على ضبط الساعة البيولوجية بالجسم.