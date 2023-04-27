جولة مفاجئة من وكيل «صحة الشرقية» لمستشفى القرين.. إحالة المخالفين للتحقيق

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بشكل مفاجئ منافذ تقديم الخدمة الطبية بمدينة القرين، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد مروره على مستشفى الصالحية الجديدة المركزي.

تقديم الخدمات الطبية لمرضى الفيلاريا والملاريا

حيث كانت زيارته الأولى لمركز الأمراض المتوطنة في مركز القرين، تفقد وكيل الوزارة خلالها الأقسام المختلفة بالمركز، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية لمرضى الفيلاريا والملاريا، وقام بمناظرة سجلات التردد على الخدمات التخصصية والعيادات الخارجية، وتلاحظ عدم تدوين التشخيص الطبي لعدد من الحالات بالسجلات، عن يوم الأربعاء قبل الماضي، بعيادتي الأمراض الباطنية والأطفال، وتم تحويل الفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض بهذه العيادات والمكلفين بالعمل في هذا اليوم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى القرين

كما تفقد وكيل وزارة الصحة صيدلية العيادات، وتلاحظ صرف الأدوية بالتذاكر بتوقيع «فورمة»، وليس توقيع اسم ثلاثي للطبيب المعالج، كما تبين غياب وترك العمل لعدد من القوي البشرية بالمركز، وقرر الدكتور هشام مسعود إحالة مسئولة الصيدلية، والمتغيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، مع تكليف مدير الإدارة الصحية بالقرين، بالمتابعة المكثفة للمركز خلال الفترات المختلفة، لضمان التزام وانضباط القوى البشرية، وانتظام سير العمل به.

كما تفقد «مسعود»، خلال زيارته الثانية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى القرين المركزي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين داخل المستشفى، وموجهاً بتفعيل دور خدمة المواطنين، فى توجيه الحالات المحولة من الأقسام الطبية مثل العيادات الخارجية للأقسام الداخلية وغيرها، والتأكيد على فصل خط سير مرضى العيادات الخارجية عن مرضى الاستقبال، مع زيادة عدد هيئة التمريض بالاستقبال، وتمركزهم في الوحدات المختلفة بالقسم، لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى والعلاج اللازم لهم.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال التطوير الجارية بقسم العناية المركزة بالمستشفى، لرفع كفاءته وتوسعته، ليتضمن جزئين يفصل بينهما ممر، يتسع الجزء الرئيسي إلى 16 سرير، ويشمل الجزء الثاني الخدمات المعاونة للقسم كالصيدلية وغرفة عزل، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 3 ملايين جنيه من ميزانية المديرية، وناقش مع مقاول المشروع الخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال، موجهاً بسرعة الانتهاء منها لصالح المرضى.