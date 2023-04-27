«تنظيم المياه» يوجّه مسؤولي الصحة المهنية بتأمين بيئة العمل وتفادي الحوادث

أصدر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، منشورا طالب فيه الجهات المعنية بأعمال إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالالتزام الصارم باتباع التعليمات الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والصادرة في الكتاب الخامس، فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، والمعرفة والدراية الكاملة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الواجبة لتفادي أي حوادث غير متوقعة، سواء في العمل ذاته أو بسببه، وحفاظا على صحة وسلامة العاملين والمواطنين

وأكد جهاز تنظيم المياه والصرف، في منشوره: «يتولى المسؤولين عن الأمن والسلامة والصحة المهنية في هذه الجهات، أعمال التفتيش اليومي وفي كل وردية عمل على أماكن العمل، للتعرف على المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل، وإلزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وإعداد وتنظيم وتدريب الأفراد لتنفيذ خطط الوقاية بكل منطقة مثل التحصينات والإنقاذ والإسعاف والتمريض، والتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة الدفاع المدني والحريق بالمحافظة، وكذا الإدارة العامة للتأمين الصحي».

وشدد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، على ضرورة إلزام إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية، بالتدريب المستمر بمعاهد الأمن الصناعي والمراكز المتخصصة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى جميع الأفراد، على أن تحاكي المخاطر والأزمات المحتمل حدوثها، والتعرف على المخاطر في بيئة العمل، مثل المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والحريق، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين، من حيث خصائصها ومصادرها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها، وأثرها على صحة وسلامة العاملين، وكيفية إداراة الكوارث والأزمات والتوعية المطلوبة، وكذا قياس وتقييم الملوثات ومخاطر بيئة العمل باستخدام الأجهزة والمعدات، وتفعيل مصفوفات تقييم المخاطر، والإجراءات المطلوبة لتقليل أو منع هذه المخاطر، بجانب معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، للتعرف على أوجه القصور، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها والحد منها.

وأضاف جهاز تنظيم المياه والصرف: «تشمل الإجراءات الواجب على إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية، الالتزام بها، توفير مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين المعرضين للأمراض المهنية، وتدعيمهم بأجهزة التنفس وجميع المهمات الواقية، وتوفير أجهزة إطفاء الحريق بجميع أشكالها وأنواعها، وحنفيات الحريق شاملة الخراطيم والقاذف ووضعها بصناديق خاصة بها، وإتمام أعمال الصيانة فى محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي تحت إشراف أخصائى أو مشرفي أو مسؤولي الأمن والسلامة والصحة المهنية بالمحطة أو الفرع».

وتابع: «تتضمن هذه الإجراءات، جميع الأعمال في تصاريح العمل أو مستندات التشغيل والصيانة، متطلبات الأمن والسلامة ومهمات الوقاية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وتوقيع أخصائي أو مشرف أو مسؤول الأمن والسلامة بهذه المواقع، بجانب تطوير خطط الطوارئ وآليات التفتيش وقياس فاعليتها بشكل دوري، والتحديث الدوري لبرامج تأمين وسلامة المحطات، ومواقع العمل الأخرى التابعة للشركات والهيئات والأجهزة التنفيذية، مثل المعامل وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تشمل (مسؤوليات أفراد الأمن والسلامة - تحديد وتقييم المخاطر - أنواع الحوادث - أساليب وإجراءات الوقاية والحماية - إرشادات وتعليمات مواجهة المخاطر - قوائم التفتيش على أدوات وعناصر الأمن والسلامة - قوائم منع الحوادث بأنواعها)».