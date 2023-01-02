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محمد حماقي يحكي عن مفاجأة حدثت له من جمهور كأس العالم في روسيا

كتب:

محمد عزالدين
03:21 ص | الإثنين 02 يناير 2023
محمد حماقي

محمد حماقي

قال الفنان محمد حماقي، إنه يتريث دائما في إصدار الألبومات، حيث إن طرح الألبومات واحدا تلو الآخر ستكون مشابهة ولا تقدم جديدا، لذا لا بد أن يمر الألبوم بعدة مراحل أهمها النسيان حتى يخرج من حالة الألبوم.

أول ألبوم من إنتاجه

وأضاف محمد حماقي خلال الجزء الثاني من استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن ألبوم «يا فاتنتي»، كان أول إنتاج له بعد أن فتح شركته، كما أصدر من خلال الشركة أيضا الأغاني السينجل وآخرهم أغنية أدرينالين.

وعن مشاركته في كأس العالم، قال: «أتذكر في كأس العالم بروسيا وكانت مصر مشاركة فيه، كنت أحيي حفلة هناك، وظننت أن الجمهور من مصر ومن الوطن العربي فقط، ولكني تفاجأت أن هناك أجانب، وكان من ضمنهم فتاة تعلمت عربي مخصوص كي تغني أغاني، وهذا ترك أثرا كبيرا في نفسي وشعرت بالمسئولية الكبيرة».

النجاح أداة وليس هدف

وتابع: «كنت أتوقع أن النجاح هو هدف، ولكن عندما نجحت وجدت أن النجاح أداة. لأن الله عز وجل يختار من ينجح ويرزقه هذا النجاح كي يصبح أداة لإسعاد الناس، وحفاظي على نفسي هو حفاظي على الناس فأنا لا أحب أحدا من جمهوري أن يدخل معركة بسببي ويخسر فيها، فلا بد أن يكون دائما فخورا بانتمائه لي، والفن لا بد أن يكون هدفه ارتقاء بالجمهور وتثقيفه».

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