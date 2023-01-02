محمد حماقي: «نفسي أمثل.. وأبحث عن تجربة مختلفة للاستمتاع بها»

حل الفنان محمد حماقي ضيفا في برنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، وكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بحياته الشخصية والفنية.

أتمنى خوض تجربة التمثيل

قال الفنان محمد حماقي إنه يتمنى أن يخوض تجربة التمثيل، ولكن لا يريد خوضها بشكل تقليدي وليس كما اعتاد المطرب أن يقدم تجربة تمثيل والقصة التى اعتدنا عليها، فيريد أن يستمتع بتلك التجربة.

وأضاف محمد حماقي خلال الجزء الثاني من «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، أن هناك العديد من الأغاني التي قدمها ترجمت «وذلك يعود لأنني طيلة الوقت أراهن على المزيكا، فالمزيكا لغة يفهمها الجميع، فطيلة الوقت كنت أضع المحتوى الثقافي في قالب كل الناس تفهمه، وأحمد الله أن هناك أغاني ترجمت لي».

احتفال مختلف برأس السنة

وكانت الإعلامية إسعاد يونس شاركت الفنان محمد حماقي في الاحتفال بالعام الجديد على مسرح البرنامج في أغنية «قادرين نعملها» بطريقة مختلفة.