محمد حماقي: سجلت أغنية «في جوه قلبي حاجة مستخبية» وأنا عندي جلطة

كشف الفنان محمد حماقي كواليس أغنية «في جوه قلبي حاجة مستخبية»، قائلا: «هذه الأغنية لها قصة، فأنا في وقت من الأوقات مررت بأزمة صحية في 2011، وكنت حينها في استديو أحمد إبراهيم».

وأضاف محمد حماقي خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس: «شعرت بالتعب فقررت أن أنصرف للمنزل، واتصلت بمدير أعمالي وطلبت منه إحضار علاج من الصيدلية للضغط بعدما وجدت ضغطي عاليا، ولكن الصيدلي رفض إعطاءه العلاج وطلب منه أن نذهب للمستشفى إذا لم ينزل الضغط بالمشروبات الطبيعية».

تفاصيل إصابة حماقي بجلطة

وتابع: «وبالفعل شربت كركديه ووجدت الضغط هبط نوعا ما، ولكنه سرعان ما ارتفع مرة أخرى فتوجهنا للمستشفى، وبمجرد ما قمت بعمل رسم قلب أوصى الطبيب بأن أنتقل إلى مستشفى أخرى لإجراء عملية؛ لأنني أُصبت بجلطة في القلب».

وواصل: «ذهبت ودخلت العمليات على الفور ونجاني الله، فلكِ أن تتخيلي أنني كنت أسجل أغنية في جوه قلبي حاجة مستخبية وأنا لا أدري أني داخل قلبي جلطة، وظهرت بعض الشائعات أنني سأتوقف عن الغناء فسميت ألبومي من قلبي بغني».