نشرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالإسكندرية 2023 ومواعيد العمل الخاصة بها خلال تلك الفترة حيث أنها شرط أساسي للسفر من خلال الحصول على التطعيم وشهادة الحصول عليه.

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالإسكندرية 2023

وترصد «الوطن» عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالإسكندرية 2023 وفقا لما أعلنته صحة الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

- مكتب صحة المندرة بشارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد شارع ملك حفني قبلي السكة الحديد بمنطقة المندرة.

- مكتب صحة سموحة بشارع زكى رجب بمنطقة سموحة.

- مكتب المراقبة الدولية 4 شارع محمد السيد كريم بمنطقة الجمرك.

- مكتب صحة العامرية بشارع القسم بجوار مستشفى العامرية.

- وحدة العجمي البحرية الهانوفيل بجانب نقطة شرطة فوزي معاذ.

- الحجر الصحي بميناء الإسكندرية عند باب جمرك 1.

مواعيد عمل مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالإسكندرية 2023

واعتمدت صحة الإسكندرية، مواعيد عمل مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالإسكندرية 2023 بأن تكون يوميا ماعدا الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة 9 صباحا وحتي 2 ظهرا حيث يتم تقديم الخدمات والأمصال والتطعيمات الإلزامية للحجاج والمعتمرين من أجل الحصول على الشهادات الصحية قبل السفر لأداء المناسك والمشاعر المقدسة حيث يجري تحديد المواعيد من قبل وزارة الصحة والسكان.