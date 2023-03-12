أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في الإسكندرية.. 767 شخصا بينهم 3% كبار سن

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في الإسكندرية، والبالغ عددهم 767 شخصا بينهم 3% من كبار السن، حيث تم إعلان الأسماء الفائزة على رابط الوزارة من أجل دخول المتقدمين عليه لمعرفة النتيجة.

جاء ذلك بعدما أنهت مديرية أمن الإسكندرية، قرعة الحج بالإسكندرية، وإعلان أسماء الفائزين البالغ عددهم 767 من أبناء المحافظة الذين حصلوا على تأشيرة الحج لهذا العام، بينهم 3% من كبار السن.

تفاصيل قرعة الحج 2023 في الإسكندرية

وجرت مراسم قرعة الحج 2023 في الإسكندرية هذا العام داخل الصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، بحضور اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، وعدد من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى عدد كبير من المتقدمين.

نتائج قرعة الحج 2023 في الإسكندرية

وبحسب البيان التفصيلي قرعة الحج 2023 في الإسكندرية هذا العام فقد بلغ عدد المتقدمين 8 آلاف و777 مواطنا ومواطنة، فاز منهم 767 مواطنا، بينهم 3% نسبة مخصصة لكبار السن وهي 24 حاجّا.

معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في الإسكندرية

ويمكن لكل المتقدمين معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023 في الإسكندرية، عبر الدخول إلى رابط نتيجة قرعة الحج 2023 من هنا، حيث سيتم إدخال الرقم القومي للمتقدم وبعدها يتضح له إذ كان اسمه ضمن أسماء الفائزين أو لم يحالفه الحظ خلال هذا العام.