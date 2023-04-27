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السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بقرية السوالم بالبحيرة (صور)

كتب:

إحسان شعبان
07:34 م | الخميس 27 أبريل 2023
اندلاع حريق في 3 منازل بالبحيرة

اندلاع حريق في 3 منازل بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة قبل قليل من السيطرة على حريق نشب في 3 منازل بقرية السوالم التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

اندلاع حريق داخل 3 منازل في البحيرة 

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد اندلاع حريق داخل 3 منازل بقرية السوالم بنطاق دائرة شرطة المركز، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

السيطرة على الحريق 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد 5 سيارات حماية مدنية، وعدد من سيارات الإسعاف، و فصل المرافق عن المكان وفرض كردون حول المنازل.

وأسفر الحريق عن نفوق 5 رؤس ماشية وجرى السيطرة على الحريق وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

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بقلم إحسان شعبان