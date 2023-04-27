«كفر الشيخ» يفوز على فريق «جمهورية شبين» وديا بهدف نظيف

حقق فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، اليوم، الخميس، فوزاً غالياً على نظيره فريق جمهورية شبين، بهدف نظيف، أحرزه اللاعب عوض تهامي، فى الدقيقة 35 من عُمر الشوط الثاني من المباراة الودية، التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير.

ختام المباريات الودية استعداداً لاستئناف الدوري

وبهذا اللقاء يختتم فريق كفر الشيخ مبارياته الودية استعداداً لاستئناف الدوري يوم الأربعاء 3 مايو 2023، بلقاء فريق طنطا بملعب الأخير.

وكان فريق كفر الشيخ تحت قيادة مديره الفني الكابتن كرم جابر، قد استأنف تدريباته الجماعية على ملعب سخا، يوم الاثنين الماضي، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

واستثمر «جابر»، فترة توقف الدوري خلال شهر رمضان، بخوض العديد من المباريات الودية، اطمأن خلالها على المستوى الفني لجميع اللاعبين الذين شاركوا في هذه المباريات المهمة للجاهزية للمباريات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

الجهاز الفني لفريق كفر الشيخ

ويضم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ الرياضي كرم جابر، مديراً فنياً، وطلحة راغب، مدرباً عاماً، وأمير قيصر، مدرباً مساعداً، وعاطف السعيد، مدرباً لحراس مرمي، ومختار داود، مديراً لشئون اللاعبين، وعماد حمدي، مديراً إدارياً.