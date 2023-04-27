ألمانيا تستضيف حوار بطرسبرج للمناخ أوائل مايو بمشاركة مصر والإمارات

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن برلين سوف تستضيف حوار بطرسبرج حول المناخ يومي 2 و3 مايو المقبل، بمشاركة مصرية وإماراتية.

حوار المناخ يومي 2 و3 مايو في ألمانيا

وأضافت الوزارة، في بيان، أن حوار بطرسبرج حول المناخ سوف يُعقَد في وزارة الخارجية الألمانية، بدعوة من وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بربوك، والإمارات العربية المتحدة، بصفتها مضيفة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-28).

وأشار البيان إلى أن المؤتمر ينطلق يوم 2 مايو، برسالة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وخطابات لوزيرة الخارجية آنالينا بربوك، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (COP-27)، والدكتور سلطان الجابر، رئيس (COP-28)، ووزير الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، روبرت هابيك.

مؤتمر صحفي مشترك لبربوك والجابر

وسيُعقَد مؤتمر صحفي مشترك للوزيرة آنالينا بربوك، والدكتور سلطان الجابر، وسيُعرَض فيديو للمستشار الاتحادي أولاف شولتس، ضمن مشاركته في فاعليات المؤتمر.

واستضافت مصر الدورة الـ27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) في شهر نوفمبر من العام الماضي بمدينة شرم الشيخ، بحضور رؤساء وزعماء وممثلين من 200 دولة.