«معمل المناخ»: كتلة شمالية باردة تؤثر على المحاصيل الزراعية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن كتلة شمالية باردة تسيطر على الأجواء خاصة على الوجه البحري والظهير الصحراوي وتؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة ليلاً.

التأثيرات المتوقعة على الزراعة

وأكد أن انخفاض الحرارة خلال هذه الفترة قد يؤثر على معدلات الإخصاب والعقد في الفاكهة الصيفية (مانجو، زيتون، موالح، برقوق، تفاح، كمثرى، رمان، تين، عنب)، وعلى الخضر الصيفية والمشاتل (خيار، كنتالوب، بطيخ، فلفل، باذنجان، طماطم)، وكذلك على المحاصيل الحقلية المنزرعة حديثاً (ذرة، فول سوداني، فول صويا، مشتل ارز، عباد شمس، قطن)، لافتاً إلى أن الظروف مثالية جدا لمحاصيل الحبوب للضم والحصاد والدراس مثل القمح والفول وايضاً للحبوب العطرية (الكمون واليانسون والكراوية والشمر)، والمحاصيل الأرضية في زيادة معدلات التحجيم (بطاطس وبصل وبمجرد وثوم).

تأثيرات إيجابية على ظهور الآفات والحشرات

ولفت إلى أن هناك تأثيرات إيجابية على الحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة الحشد ودودة براعم الزيتون ودودة عناقيد العنب والتوتا ابسلوتا في الطماطم والبطاطس، وكذلك على العنكبوت الأحمر وتربس الأزهار على المانجو والخضر وعلى بعض الأمراض الموسمية، التبقعات البكتيرية على الطماطم والبياض الدقيقي على المانجو والخضر خاصة تحت الصوب.