تفاصيل مقتل طبيب صيدلي في القاهرة.. المتهم رفض دفع الإيجار

دفع طبيب صيدلي حياته ثمنًا لخلافات على الإيجار عندما توجه إلى شقته الذي يستأجرها طالب بكلية الحقوق، لأخذ قيمة الإيجار، فنشبت بينهم مشادة كلامية، فطعنه المتهم «السكين» وفر هاربًا بمنطقة ألف مسكن بعين شمس بالقاهرة، وعند العثور على جثمان الضحية جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

جريمة بسبب الإيجار

تفاصيل تلك الجريمة بدأت معرفتها عندما ورد للمقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، يفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة بوقوع جريمة قتل طبيب صيدلي طعنا بالسكين على يد طالب بكلية الحقوق بسبب مطالبته بدفع إيجار الشقة فقرر التخلص منه على الفور انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة طبيب صيدلي «محمد سامح»، 59 سنة، مصابا بطعنه نافذة بالصدر أنهت حياته.

وجود بقع دماء ووجود جرح طعني

وجرى تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات فور حضور فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ومحقق النيابة العامة، لمسرح الجريمة، وأجرى المحقق المعاينة ومناظرة الجثمان، التي تبين بوجود بقع دماء، ووجود جرح طعني ناحية الصدر، والجثة في حالة تعفن بعد ارتكاب الجريمة بعد أيام، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض على المتهم لتقديمه للمحاكمة.

عقوبة القتل العمد

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.