حكاية مقتل «عمر» أثناء ذهابه إلى لعب الكرة مع أصدقائه.. طعنة خلال مشاجرة

«يلا نروح نلعب يا عمر.. وهاتلي معاك فانلة زيادة».. حوار قصير دار بين الشاب «عمر أنور» صاحب الـ17 سنة طالب، وأحد أصدقائه، حينما اتفقا سويًا على ذهابهما للعب الكرة في مكان قريب من منزله بمنطقة شبرا مصر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وأثناء سيره بالشارع، شاهد مشاجرة مع أحد أصدقائه، وحين توقف إلى مشاهدتها، تلقى طعنة بسلاح أبيض من أحد الأشخاص.

صريخ وعويل كان المشهد في مسرح الجريمة، حين سقط الشاب «عمر» قتيلًا في الحال، حاملًا ملابسه الرياضية، وجرى نقله إلى مستشفى الساحل لمحاولة إنفاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

جريمة الـ120 ثانية

رئيس مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، كان على موعد بانتهاء نوباتجيته، حتى وصله إشارة على جهاز اللاسيلكي، من مستشفى الساحل بوصول «عمر أنور عبد العظيم»، مصابا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفى أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص، تبين أنَّه حال سير نجله بشارع تبين وجود مشاجرة بين أحد الأشخاص كان بحوزته سلاح أبيض، وبين أشخاص آخرين،وحدثت إصابته التي أنهت حياته.

ووفقًا للتحريات الأمنية، أن المشاجرة وقعت بين طرفي أول «علي. م.ع»، و«أحمد. م. م» وشهرته «عصفورة»، و«إمام. م. أ»، مصاب بجرح باليد وجرح بالأذن، و«عبدالله. م. أ»، وطرف ثاني كلام من «كريم. ش. ك»، و«أحمد. ط. أ»، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، الذي حمل رقم 5137 لسنة 2023 جنح الساحل، وباشرت النيابة التحقيقات، التي تحفظت على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة في فيديو مدته 120 ثانية.

مشاجرة وبقع دماء بمسرح الجريمة

وأشارت التحريات، إلى أن مشادة كلامية وقعت بين أطراف المشاجرة، حتى استدعى أحد الطرفين أصدقاء له لمناصرته، وأثناء ذلك كان المجني عليه متواجد لحظة نشوب المشاجرة للمشاهدة، وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

حضر فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، ومحقق النيابة العامة، لمسرح الجريمة، وأجرى المحقق المعاينة ومناظرة الجثمان، التي تبين بوجود بقع دماء، ووجود جرح طعني ناحية الصدر، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، بعد عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.

قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات الجزئي تجديد حبسهم لمدة 15 يومًا للمرة الثانية، فيما أمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، واستدعت أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.