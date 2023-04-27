روسيا تحذر الغرب من استمرار دعم أوكرانيا: لا تختبروا صبرنا

أوضحت المتحدث باسم وزارة خارجية روسيا الاتحادية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ليس لديها نية السير في طريق التصعيد النووي في ظل أزمتها الحالية مع الغرب بسبب أوكرانيا، لكنها تنصح الآخرين بعدم اختبار صبر موسكو.

تحذيرات مستمرة من المسئولين الروس

وذكرت قناة «روسيا اليوم»، أن هذه التصريحات جاءت بعد تحذيرات من مسئولين روس منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تأثير الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، لزيادة مخاطر نشوب الصراع النووي الكارثي.

وتابعت زاخاروفا: «سنبذل قصارى جهدنا لمنع تطور الأحداث وفقا لأسوأ سيناريو لكن ليس على حساب التعدي على مصالحنا الحيوية، ولا أنصح بأن يشكك أحد في عزمنا ويضعه موضع الاختبار».

التعدي على مصالح روسيا

وواصلت: «الولايات المتحدة تواصل التعدي عمدًا على مصالحنا الأساسية وتتسبب عن قصد في مخاطر وفي زيادة فرص المواجهة مع روسيا».