الصين ترسل وفدا إلى أوكرانيا سعيا لتسوية الأزمة مع روسيا

أعلنت الصين، اليوم، أنها تعتزم إرسال الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية إلى أوكرانيا وعدد من الدول المعنية، وذلك بهدف تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

اتصال هاتفي بين شي وزيلينسكي

جاء ذلك عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء، والتي قيل أنها أول اتصال هاتفي بين الجانبين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عام في 24 فبراير 2022. وقالت بكين إن المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من كييف، وقال الرئيس الصيني إن الحوار والتفاوض هما المخرج الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية، ولا رابح في الحرب النووية، مؤكدا لنظيره الأوكراني وقوف بكين الدائم في صف السلام، وفقا لقناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية.

في حين قال زيلينسكي إن هذا الاتصال يعد فرصة لتعزيز وتنمية العلاقات مع أقوى صديق لروسيا، مشيرا إلى أنه عين وزيرا سابقا في الحكومة سفيرا جديدا لأوكرانيا في بكين، مضيفا، عبر «تويتر»: «أجريت مكالمة هاتفية طويلة وبناءة مع الرئيس شي جينبينغ».

ترحيب دولي بالاتصال بين بكين وكييف

وفي سياق متصل، رحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي بالاتصال بين الرئيسين، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي: «نرحب بالأنباء عن اتصال بين الرئيسين شي وزيلينكسي، نعتقد أن هذا الأمر جيد».

كما قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن باريس تشجع كل حوار يمكن أن يساهم في حل الأزمة الأوكرانية، مضيفا أن ذلك يجب أن يكون متماشيا مع المصالح الأساسية لكييف والقانون الدولي.