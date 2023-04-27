النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرة

رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، أمس الأول، تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر به شاب يتتبع سيدة أجنبية أثناء سيرها بمنطقة وسط القاهرة، ويتعرض لها في الطريق بالقول والفعل حتى أغضبها، وحاولت إيقافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

تحريات الشرطة حول الواقعة

واستهلتها بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، لتحديد أشخاص مرتكبيها، وتوصلت التحريات مساء أمس، إلى تحديد هويتهم، وهم ثلاثة متهمين، ظهر أحدهم بالمقطع المصور، والثاني صوره، بعد أن حرضه هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة، وعليه أمرت النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، وتمكنت الشرطة من ضبطهم اليوم.

وباستجواب المتهمين الثلاثة فيما هو منسوب إليهم من ارتكاب جريمة التعرض لأنثى بالطريق العام، وانتهاك خصوصيتها دون رضاها بنشر المقطع المذكور، وارتكاب فعل فاضح علانية، أقروا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم بدافع اللهو.

المتهمون أقروا بصحة المقاطع المصورة

وضبط بحوزة أحد المتهمين هاتف محمول، تم فحصه بمعرفة النيابة العامة، فعثرت به على المقاطع المصورة للواقعة محل التحقيق، وبمواجهة المتهمين بتلك المقاطع أقروا بصحتها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات منهم، وفحصها لبيان مدى تعاطيهم لأي مواد مخدرة من عدمه، وإرسال الهاتف المضبوط للجهة الفنية المختصة لفحصه، وجارٍ استكمال التحقيقات.